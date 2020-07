Rui Gomes da Silva: «É com Vieira que o FC Porto consegue tirar a final do Jamor»

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quarta-feira que a final da Taça de Portugal irá jogar-se no Estádio Cidade de Coimbra ao invés do Estádio Nacional, algo que acontecia desde 1983. Em reação à mudança, Rui Gomes da Silva apontou culpas ao presidente do Benfica.





"É com Luís Filipe Vieira que o presidente do FC Porto consegue tirar a final da Taça de Portugal do Jamor. Aquilo que todos os presidentes anteriores do nosso clube nunca aceitaram, Vieira valida. Lamento que o Benfica esteja transformado num actor menor no futebol português", referiu o assumido candidato à presidência do Benfica através da conta de Twitter."Tenho idade suficiente para saber o que os presidentes do Benfica lutaram para que a Taça de Portugal se mantivesse no Jamor. E mesmo por razões de saúde pública, era o sítio ideal para a final", reforçou.