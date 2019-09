Rui Gomes da Silva e o Portimonense-FC Porto: «É fartar, vilanagem!»

Rui Gomes da Silva pronunciou-se esta segunda-feira sobre o Portimonense-FC Porto e os casos de arbitragem do encontro da 5.ª jornada "E sobre o que se passou em Portimão... É fartar, vilanagem! Até um dia destes em que vos combateremos com a honra e valores da nossa história, não pactuando com alianças podres por "um futuro do futebol português". Como se viu, essas alianças servem só para dar mais uns anos de vida à vilanagem", pode ler-se no texto publicado pelo antigo vice-presidente do Benfica na sua coluna semanal no blog 'Novo Geração Benfica'.Recorde-se que já ontem o Benfica havia comentado o trabalho da equipa de arbitragem . "Depois da expulsão com o Guimarães, penálti fantasma com o Portimonense. Por este andar vão superar os 10 pontos da época passada. Um recorde que imaginávamos imbatível, mas pelos vistos", disse fonte oficial dos encarnados.