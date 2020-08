Rui Gomes da Silva envia carta a Duque Vieira a pedir confidencialidade no voto

Rui Gomes da Silva anunciou esta quinta-feira ter enviado uma carta ao presidente da mesa da assembleia-geral do Benfica, Virgílio Duque Vieira, de forma a pedir "a total confidencialidade" no voto nas eleições do próximo outubro.





"A Comissão Nacional de Eleições (CNE) referiu recentemente, que, desde 2006, ano de eleições para os órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica, não procede a qualquer intervenção ou verificação no sistema informático que sustenta o processo de votação eletrónica no clube", sublinhou o candidato à presidência dos encarnados.

"Assunto: Adoção de medidas que permitam a total confidencialidade e que impeçam a possibilidade de voto múltiplo, no próximo ato eleitoral do Sport Lisboa e Benfica, com o recurso ao voto eletrónico, bem como a introdução de medidas que possam garantir o controlo e a recontagem de votos, se tal se vier a demonstrar como necessário.

Ex.mo Senhor Presidente

O Sport Lisboa e Benfica orgulha-se de, por toda uma longa história de tradição democrática, ter sempre garantido aos seus Sócios a possibilidade de elegerem os candidatos que entendem melhor representar os interesses do clube.

E se o sistema de votação eletrónica – introduzido há poucos anos – veio permitir uma plataforma de fácil acesso, comportando um maior conforto no exercício do direito de voto e uma maior celeridade no apuramento dos resultados, trouxe consigo, de igual forma, diversas fragilidades.

Como é de conhecimento generalizado, o próprio sistema informático do Clube e da sua SAD tem demonstrado, nos últimos tempos, muitas vulnerabilidades, com comprovadas e sucessivas intrusões por estranhos, pelo que isso ainda mais aconselha a que seja imprescindível criar uma resistência a qualquer tipo de fraude eleitoral, que desvirtue a vontade expressa dos Sócios do Sport Lisboa e Benfica.

De uma hipotética violação da segurança exigível neste tipo de processos, (e demais divulgação de informação confidencial, ainda que existam requisitos de anonimato e de privacidade) até mesmo à manipulação de votos, é necessário impedir que tudo isso se verifique.

Neste mesmo sentido, persiste outra grande desvantagem, uma vez que não existe forma concreta de se saber se é realmente o sócio a votar, nem se o voto expresso na urna é, devida e fielmente, registado pelo sistema, não sucedendo o habitual "double check" como nas votações presenciais.

Diga-se, em abono da verdade, que as instituições que tinham adotado esse sistema de voto, têm vindo a abandoná-lo, quer por força das dúvidas suscitas pela opinião pública, quer pelos incidentes que, de uma forma ou de outra, dão razão à expressão dessas mesmas dúvidas, como aconteceu, recentemente, na ONU, onde o próprio presidente da Assembleia Geral afastou, este ano, a possibilidade de se recorrer ao voto eletrónico nas eleições do Conselho de Segurança (de modo a obstar às especulações, assim como à contestação dos resultados apurados).

Importa, por isso – Senhor Presidente – que todas estas dúvidas sejam afastadas do próximo ato eleitoral do Sport Lisboa e Benfica, de forma a que, mantendo o recurso ao voto eletrónico, se possa garantir a adoção de medidas que permitam:

a) a total confidencialidade do voto de cada sócio;

b) a inexistência de voto múltiplo;

c) a garantia do controlo e da recontagem de votos, se tal se vier a demonstrar como necessário, ou seja requerido por alguma das candidaturas.

Para que isso aconteça, é necessário que seja assegurado a todas as candidaturas o acesso prévio a informações relativas a:

1) Arquitetura utilizada no desenvolvimento e implementação do sistema informático;

2) Tecnologias utilizadas no seu desenvolvimento;

3) Protocolos de comunicação de rede;

4) Manuais de utilizador e de administrador da aplicação utilizada.

Para além disso, desejamos ser informados, por parte de V. Exa., se será possível:

1) Cifrar e assinar as bases de dados que suportam o processo eleitoral;

2) Cifrar o sistema operativo ("file system").

Todas estas informações, bem como o total controlo do processo eleitoral, incluindo o denegar de acesso ao sistema informático a terceiros estranhos às candidaturas – que integrarão, por certo, a Comissão Eleitoral a constituir – serão de capital importância na fiabilidade e na credibilidade do próprio sistema, quer junto da opinião publica, quer junto dos sócios do Sport Lisboa e Benfica.

Não garantir o acesso ao que ora se solicita bem como enveredar por soluções de duvidosa legalidade ou transparência só dificultará o ambiente democrático que se deseja vir a existir nas próximas eleições do clube.

E isso levaria a outros níveis de discussão e de apelos, com outros envolvimentos e demais consequências legais, que não pretendemos fazer valer.

A democracia constrói-se com a participação e o envolvimento de todos.

Por oposição, as ditaduras alimentam-se e perpetuam-se, tantas vezes, de sucessivas e repetidas fraudes eleitorais.

O Sport Lisboa e Benfica não foi e não poderá ser o reflexo de um qualquer sistema viciado, nem poderemos aceitar que os órgãos sociais que forem eleitos, a 30 de outubro próximo, sintam uma permanente dúvida sobre a sua legitimidade, por hipotéticas discrepâncias entre os votos anunciados e os votos verdadeiramente expressos pelos Sócios nas urnas.

Apenas se pretende – repita-se, para que não restem quaisquer dúvidas – que, em conjunto, de forma pacífica, e sem qualquer dúvida, possamos garantir a adoção de medidas que permitam a total confidencialidade do voto e que impeçam a possibilidade de voto múltiplo, com o recurso ao voto eletrónico, bem como a introdução de medidas que possam garantir o controle e a recontagem de votos, se tal se vier a demonstrar como necessário.

V. Exa. (apesar de não ter sido eleito para o cargo), como representante de todos os sócios, como democrata e como homem de valores e respeitador de valores, estou certo que saberá defender a grandeza e os princípios que, desde Cosme Damião, construíram e deram consistência à grandeza do Sport Lisboa e Benfica.

Viva o Benfica!

Com os melhores cumprimentos,

Pel’ O Benfica é nosso

Rui Gomes da Silva"