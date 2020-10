Rui Gomes da Silva: «Espero que o computador do Benfica seja generoso com a minha pessoa»

À saída do Pavilhão da Luz, após exercer o seu direito de voto, Rui Gomes da Silva elogiou a afluência dos sócios a estas eleições do Benfica, ainda que na sua declaração tenha deixado críticas à postura da atual direção e da Mesa da Assembleia Geral por causa da questão relativa ao voto eletrónico.





"Há afluência única e exclusivamente porque eu, não diria coragem, apresentei projeto alternativo. Depois para vos dizer que espero que os resultados sejam de acordo da expressão dos sócios. Lamento que a direção do Benfica não tenha cumprido um conjunto de regras que nós propusemos em vários momentos. É o que é... A minha expectativa não é tanto sobre aquilo que os sócios votaram, mas sim esperar que o computador do Benfica seja generoso com a minha pessoa e candidatura", começou por atirar o candidato à liderança das águias.Depois, em reação à postura recente de Noronha Lopes, Rui Gomes da Silva deixou críticas à forma como, de forma recorrente, essa lista se recusou a alinhar na postura negativa ao voto eletrónico, para depois se insurgir contra a mesma recentemente. "Já disse várias vezes que a desconfiança é grande, para não dizer total. Ainda na segunda-feira na reunião que tivemos, os representantes da nossa lista lançaram um conjunto de temas e medidas que fariam que este resultado respeitasse aquilo que era a vontade dos sócios. Não quiseram. E não quiseram, como também foi proposto à outra lista concorrente que houvesse uma posição conjunta. Essa posição da nossa parte foi repetida várias vezes e nunca quiseram assumir uma posição conjunta em relação ao voto eletrónico. E não venham agora entrar em cenas de teatro no momento da votação. Não contarão comigo para pôr em causa agora determinadas coisas. Não me venham com coisas contra o voto eletrónico, quando durante 3 meses se recusaram a assinar uma posição conjunta. Eu próprio, na única vez que estive com o dr. Noronha Lopes propus essa matéria... Na segunda-feira propusemos isso e eles recusaram. Não contem comigo para isso, para golpes palacianos contra as regras que eles próprio aceitaram. Eu não me junto aos críticos. Eu sou um crítico desde a primeira hora. Sempre disse que o voto eletrónico não merecia a minha confiança", concluiu.