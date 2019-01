Rui Gomes da Silva: «Falei com Simões várias vezes»

Antigo elemento da direção de Luís Filipe Vieira, Rui Gomes da Silva revelou que a última vez que esteve com o presidente do Benfica foi no verão de 2017, tendo desde então falado com este "duas ou três vezes por telefone". Na altura, recorda, defendeu que Rui Vitória deveria ter as "mesmas condições que deu a Jorge Jesus."Na mesma entrevista à CMTV, o opositor de Vieira lembrou que o único ano em que o Benfica não vendeu jogadores foi devido à ideia do presidente encarnado de que podia ser possível brilhar na Champions. "O único ano em que não vendeu jogadores foi quando a final foi na Luz, pois entendeu que isso podia dar um adicional de alma para a equipa ficar motivada. Essa equipa era fantástica.""O meu modelo não é vendedor, mas também não é comprador. É um projeto pensado por pessoas. A minha vida de escritório até tem sido prejudicada um pouco, pois agora sou requisitado para almoços, jantares e reuniões para explicar o meu projeto."Temos de considerar o Benfica como possível ganhador de Liga dos Campeões. Vieira tem essa ideia agora, depois de eu me ter andado a bater por isso. Quando dizia isso lá dentro, diziam que eu era louco e que só tínhamos de pensar em ir até aos 'oitavos' e tentar ganhar o campeonato nacional. Devemos ganhar sempre o campeonato nacional, mas com Vieira ganhámos seis em 16 anos""Temos de acreditar que o Benfica pode ser grande na Europa. Normalmente quando há crises, o Domingos Soares de Oliveira aparece a dizer em entrevista que irá reter os jogadores. Quando ganhava campeonatos, vinha a público a dizer que tinha de vender para equilibrar o seu orçamento. É um erro total, porque se a venda de jogadores equilibra, o Benfica tinha sido campeão e teria o seu défice resolvido. E recordo que nos últimos anos ganhou 750 milhões de euros.""Temos de entrar na Champions com ambição. A partir de uma estrutura com projeto financeiro, de formação e de aquisições. Isso vai determinar a permanência de jogadores durante muito tempo"."Tenho muito menos do que queria, mas mais do que Vieira quereria. O que preciso de ter é 50% mais um. A seu tempo terei muitas figuras comigo. Falei com Simões várias vezes. Mas não lhe faço essa injustiça, porque depois de Eusébio é a figura com maior dimensões. Não cometo a injustiça a Simões, nem a nenhum dos jogadores enormes que passaram pelo Benfica, de dizer que a maior figura viva do Benfica é Luisão... Não visto a verdade para estar de acordo com os meus objetivos."A força de uma candidatura mede-se pelas ideias e pela capacidade de concretizá-las. O que vai importar será quem tiver mais credibilidade e conseguir recuperar o Benfica desportiva e financeiramente."Não o quero, simplesmente. Gostava de ver o voto e gosto de ver os sócios a participar nas eleições"