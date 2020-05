Rui Gomes da Silva: «FC Porto não quer ser campeão, precisa é dos milhões da Champions»

Rui Gomes da Silva, ex-vice-presidente do Benfica, admitiu Pinto da Costa está a delinear uma estratégia que leve ao final do campeonato, sem se jogar mais.





"Não venham com subterfúgios nem com estratégias indiretas, digam diretamente o que querem. Não tenho dúvida de que, por vontade do FC Porto, o campeonato não terminava, ficava por aqui. O grande objetivo do Porto nem é ser campeão porque não precisa disso, o que o Porto precisa é dos quarenta e tal milhões de euros do apuramento direto para a Liga dos Campeões. Não querem correr riscos, esse é que é o grande problema. Não vale a pena estarmos com jogos de sombras, o Porto precisa de ir à Liga dos Campeões na próxima época. E diretamente", referiu, em entrevista à Rádio Renascença.Rui Gomes da Silva, recorde-se, já afirmou publicamente que quer ser presidente do Benfica e que se vai candidatar às próximas eleições do clube.