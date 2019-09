Rui Gomes da Silva: «Juventus também não quer mais 'conversas' com o Benfica»

Rui Gomes da Silva voltou esta semana ao "negócio João Félix", uma semana depois de ter escrito, na sua coluna no blog 'Novo Geração Benfica' que o internacional português do Benfica foi vendido "por 48 milhões" "No artigo da semana passada, dei a minha opinião sobre o 'negócio João Félix', reduzindo os seus valores ao que julgo estar perto da realidade. Porventura sem Perin ... como logo, 'lá de dentro, se apressaram a informar-me (porque, ao que parece, tal como o Real Madrid que depois da venda para a Rússia de Garay, deixou de comprar ao Benfica, e durante anos, nao fez qualquer negócio 'connosco', a Juventus também não quer mais 'conversas' com o Benfica)! Veremos se lá mais para o inverno... Perin vem ou não vem!", escreveu o antigo vice-presidente do Benfica.Recorde-se que Gomes da Silva havia incluído vários jogadores nas 'contas' sobre a venda do jovem avançado ao Atlético Madrid."Se aos 120 milhões de venda de João Félix retirarmos 12 para Jorge Mendes (se não o queríamos vender porque pagamos a quem o vendeu?), 20 por RDT que não precisaríamos, 17 por Vinicius que nunca jogará a sério no Benfica, 2,5 por Cadiz que nunca jogará no Benfica, 3,95 (de comissões destas compras, algumas, como a de Vinicius, que são uma vergonha) e, agora, 16,5 por Mattia Perin (15 mais 1,5 de comissões). Pois é João Félix terá sido vendido por 120 milhões menos 71,95 milhões (12 de comissão + 20 + 2 de comissão + 17 + 1,7 de comissão + 2,5 + 0,25 de comissão + 15 + 1,5 de comissão). Ou seja, por 48,05 milhões de euros! Isto é, vendemos - na prática - João Félix por 48 milhões", explicou.