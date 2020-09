Rui Gomes da Silva: «Luís Filipe Vieira não tem condições para ir a eleições no Benfica»

Rui Gomes da Silva enumerou os milhões gastos pelo Benfica esta temporada na hora de comentar o falhanço do Benfica na Champions e considerou que "Luís Filipe Vieira não tem condições para ir a eleições no Benfica"





Mais de 80 milhões de euros gastos em jogadores, mais de 12 milhões na equipa técnica, além de uma estrutura da SAD pesada e cara. A desilusão não me impede de ter a presença de espírito para saber o que fazer. Luís Filipe Vieira não tem condições para ir a eleições no Benfica. — Rui Gomes da Silva (@RuiGomesdaSilv3) September 15, 2020

