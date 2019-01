Rui Gomes da Silva: «Moniz? Tomara eu!»

Questionado sobre se a possibilidade de se candidatar à presidência do Benfica seria uma vingança por Luís Filipe Vieira não o ter colocado como número 2 da sua estrutura, Rui Gomes da Silva recordou que sempre disse aquilo que pensava, mesmo quando estava no cargo de vicepresidente das águias."Mesmo quando estava como vice nunca deixei de dizer o que pensava. Em relação à transmissão de jogo, sempre disse e estive sozinho até ao fim; Quando o Benfica ia atrás, tive a coragem de dizer que a estrutura do Benfica estava totalmente desatualizada e ou arrepiava caminho ou iria ficar para trás", admitiu.Questionado sobre eventuais candidatos, nomeadamente José Eduardo Moniz, Gomes da Silva foi claro. "Tomara eu! Mas veja uma coisa, eu também poderia ser diretor da CMTV sem perceber nada disso. Posso querer... Mas para gostar de futebol é preciso gostar desde sempre. O gostar do Benfica não se inventa nem se decide. Não podes estar 31 anos sem ser sócio e ver uma luz e tornar-se. Também há alguns treinadores passaram por outros clubes e são benfiquistas. Uma coisa é a situação profissional, outra é viver a realidade dos sócios. Deus queira que Moniz, Varandas queiram ser candidatos, porque vamos discutir o que querem e conhecem do Benfica. Mas mais do que o que querem, mas as ideias em função da história do Benfica.""Fiquei triste, Nunca o escondi, em termos profissionais foi com quem mais trabalhei. Até tive o cuidado de o defender em relação a coisas inadmissíveis. Ele tinha um pecado original, que era ser do Sporting, mas considero que neste momento sofre tanto pelo Benfica como eu. Mas acho que em função daquelas acusações, era dizer é mentira ou se é legal. O que esperamos é que tudo seja resolvido rapidamente. Que o Benfica esclareça que a notícia não passava de situações normais e autorizadas. Mais tarde ou mais cedo a CMVM vai tentar saber... Não vale a pena fugir e tentar atirar para a frente. Espero que nada disto prejudique o Benfica"