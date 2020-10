Rui Gomes da Silva: «Não nos vamos refugiar em newsletters para assumir a defesa do clube»

Poucos minutos depois de o Benfica constatar na sua newsletter diária "a pressão exercida pelo FC Porto antes, durante e após os jogos", Rui Gomes da Silva, antigo dirigente dos encarnados e candidato à presidência nas próximas eleições, garantiu nas redes sociais que não vai defender o clube através de newsletters.





Uma das maiores diferenças na governação do Benfica, com a nossa equipa, será que não nos vamos refugiar em newsletters para assumir a defesa do clube. Quer eu quer a restante Direcção estaremos na linha da frente a defender o Benfica e a imparcialidade das instituições. — Rui Gomes da Silva (@RuiGomesdaSilv3) October 5, 2020

