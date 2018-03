Rui Gomes da Silva acredita que as declarações José Eduardo Moniz, que veio a público fazer referência a "ratos" que têm passado pelo Benfica, não são para si. Ainda assim, o antigo vice-presidente disse que "ninguém liga nenhuma" a Moniz.





Continuar a ler

"Desde que entrou no Benfica não há uma declaração de José Eduardo Moniz que seja relevante. Presumo que, seguindo uma regra normal, uma pessoa quando não é notada, tem de ser radical, tem de dizer coisas fortes. Presumo que nem esteja muito nas suas características este tipo de terminologia. Depreendo que seja uma maneira de chamar a atenção, já que ninguém lhe liga", acrescentou Gomes da Silva.Ainda sobre Moniz, Gomes da Silva estabeleceu uma comparação, no mínimo, curiosa: "Ele fala da história do Benfica e eu não faço parte da história. Quem não paga quotas durante 20 anos não pode conhecer a história. Toda a gente sabe que não conhece a história do Benfica. Como eu querer ser diretor do departamento de ginecologia do Hospital de Santa Maria, será a mesma coisa que Moniz querer falar de futebol".Por fim, o antigo 'vice' das águias deixou um recado: "Se eu fosse presidente do Benfica, ficaria preocupado por andarem pessoas a fazer sondagens para saber se, no caso de o presidente cair, podem ganhar eleições. E nessas sondagens metem-me a mim".