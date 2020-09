Rui Gomes da Silva promete criar departamento de auditoria interna

Rui Gomes da Silva revelou que se for presidente do Benfica vai criar um departamento de auditoria interna. Segundo o candidato à presidência das águias, o objetivo é fornecer os dados necessários ao Conselho Fiscal do clube sem que estes estejam dependentes do "bom ou mau feitio do presidente".





"É um departamento que, de forma permanente, acompanhará a vida do clube e da SAD para que, da mesma forma, consiga fornecer aos membros do Conselho Fiscal do Benfica tudo aquilo que este necessite, informações pedidas pelas mesas da assembleia-geral do clube e da SAD. Queremos que os plenários dos órgãos sociais do Benfica tenham acesso a toda a informação e não vivam da caridade ou vontade do bom ou mau feitio, nesse dia, do presidente da direção. Não quero ver situações que vivi dentro do Benfica. A minha disponibilidade é que o departamento de auditoria interna esteja ao dispor dos órgãos sociais para que não tenhamos a repetição de situações de demissão como tivemos com o Dr. Luís Nazaré ou com o Dr. Álvaro Dâmaso. Não queremos que essas vergonhas se repitam no Benfica. Queremos equipas solidárias, responsáveis, informadas e exigentes que não contemplem nada em relação à atividade da direção ou da administração da SAD. Que sejam interventivos quando tiverem de ser. Esse é o Benfica que eu quero", vincou o antigo vice-presidente dos encarnados numa publicação realizada nas redes sociais.Gomes da Silva prometeu também acabar com a "suspeição" no Benfica. "Após a tomada de posse, queremos acabar de vez com esta suspeição de coisas mal feitas, pagamentos excessivos e negócios que não são necessários, de comissões que não devem existir. Como todos sabemos, existe e desenvolvem-se todos os dias. Crescem de forma inexplicável no Benfica. Para que os sócios consigam ter o acompanhamento de todas as despesas, temos de saber, cêntimo por cêntimo, para onde vai o dinheiro do clube", declarou o antigo dirigente.