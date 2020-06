Rui Gomes da Silva quer debates entre candidatos e corresponder votos aos anos de sócio

Rui Gomes da Silva pediu esta segunda-feira aos benfiquistas para que "lutem e exijam a realização de debates entre os candidatos que reúnam as condições para o serem, no período eleitoral".

Em alusão a Vieira, o assumido candidato à presidência do Benfica, que terão lugar em outubro próximo, pretende que "os meios do Benfica não sejam utilizados em proveito próprio de ninguém" e antecipa mudança caso seja eleito ao blogue 'Novo Geração Benfica'.

Há três pontos que o antigo vice-presidente quer ver mudados nos estatutos: "alteração das regras de candidatura"; "limitação de mandatos" e "fazer corresponder o número de votos ao número de anos de sócio".

Leia a mensagem na integra:

Hoje quero dirigir-me aos benfiquistas!

Aqueles que, como eu, alimentam todos os dias uma paixão infinita pelo Benfica.

O Benfica, nossa companhia de toda uma vida!

Numa vida em que que tanta coisa muda, que vai mudando a cada dia que passa ... mas onde apenas uma paixão permanece, constante no afeto, crescente na dimensão: a paixão pelo Benfica!

Ultrapassámos o confinamento cuidando da saúde e protegendo a nossa Família, desejando que nenhum dos que nos são queridos ou nossos amigos ficasse doente, ao mesmo tempo que "torcíamos" pela recuperação dos milhares que foram sendo infectados em todo o mundo, bem como admirando a coragem de todos os médicos, enfermeiros, auxiliares e restantes profissionais de saúde e autoridades que, todos os dias, arriscaram a sua vida para salvar a dos outros.

Por isso o futebol, sendo a mais importante das coisas menos importantes, parou, como tudo o resto.

A RUPTURA COM LUIS FILIPE VIEIRA, E NÃO COM O BENFICA

Foi no regresso desse futebol, de que tanto gostamos, que constatámos que - lamentavelmente - não tivemos o Benfica por que tanto ansiávamos!

Queria enfrentar Luis Filipe Vieira nas eleições de Outubro próximo com o Benfica campeão!

E - apesar de tudo - mantenho esse desejo e essa esperança: que o Benfica ainda possa ultrapassar o

F. C. Porto ... e dar-nos o 38!

Como sempre foi público, o meu "caminho" divergiu da gestão de Luis Filipe Vieira em momentos muito concretos, e, de uma forma constante há muito tempo, ruptura essa tornada pública com a minha saída da direcção do clube em 2016.

Já tinha saído da administração da SAD do futebol em 2012, por assumir demasiadas vezes, para o "gosto de outros", algumas opções diferentes e bem claras, que nunca caíram bem em quem mandava ou queria mandar.

A maior dessas divergências - sempre crescente e assumida - foi a da aposta do Benfica na Europa, com base num raciocínio tão simples quanto o de que uma equipa forte lá fora também o seria, naturalmente, no campeonato português.

Mas foi quando percebi que, aquilo que defendo e quero para o Benfica não seria a opção de gestão de forma definitiva, assumi a ruptura.

Fui solidário enquanto lá estive dentro, e também o fui cá fora, até com a declaração de que "nunca me candidataria contra Luis Filipe Vieira".

Sempre esperei que o presidente do Benfica percebesse, perspicaz como é, de que o caminho não era aquele.

Só que todos vão compreender que, quando se é sócio ininterrupto há 61 anos como eu, quando se teve a honra de vestir a camisola do Benfica como atleta (como o fiz no Hóquei em Patins), não é possível assistir à degradação da ambição desportiva do Clube e ficar de braços cruzados!

E entre Luis Filipe Vieira (ou qualquer outro) e o Benfica, escolho e escolherei sempre o Benfica!

Sou candidato pelo Benfica, pela sua História de 116 anos, mas, principalmente, pelo futuro do Clube!

Sou transparente nos meus objectivos perante todos os benfiquistas e, por isso, me candidato!

Mas também o faço com a certeza de que cumpro todos os pressupostos dos estatutos para o fazer.

QUEREMOS UM BENFICA FORTE

Tenho a ambição de tornar a ver um Benfica forte como os mais fortes!

Para que isso aconteça será preciso trabalhar muito, tendo sempre como objectivo o sucesso desportivo (e não os negócios de ou com terceiros).

Para que isso aconteça vou-me fazer acompanhar de uma equipa de benfiquistas, competentes nas suas áreas de atuação, e que terão como prioridade o rigor, a honestidade e o sucesso do Benfica.

Porque - como sempre afirmei - acho possível ser sério e estar no futebol. Não ser anjinho ou sonso, mas sério!

Porque acho possível querer ser dirigente e nada querer ganhar por servir o Benfica!

Porque quero que ser do Benfica e ter um comportamento exemplar em termos cívicos seja novamente a bitola!

Essa equipa que comigo vai trabalhar a favor do Benfica terá o seu tempo para ser revelada, como haverá tempo para discutirmos programas e projectos em pormenor.

Temos trabalhado muito, temos "contas feitas" que comprovam que o sucesso financeiro da SAD é viável construindo uma equipa de futebol forte, para que não passemos as humilhações a que temos assistido na Europa (naquele que a máquina de propaganda do regime nos anuncia ser período de maior fulgor do Benfica)!

Não descobri "a ambição da Europa" nos últimos tempos.

Defendi sempre essa ideia ... mas, mais importante para o que aqui nos interessa ... bati-me sozinho por essa ambição quando mais ninguém "lá dentro" a defendia.

No que toca à formação, considero que é um meio para o sucesso desportivo e não um fim ou um instrumento financeiro de onde resultem ganhos para terceiros, à conta de comissões não devidas!

Sempre o disse e reafirmo-o aqui: a formação deve servir para criar jogadores de eleição do futuro, mas na equipa principal do Benfica e não para dar comissões a ganhar ou enriquecer terceiros.

As modalidades, de que sou um antigo praticante como vos disse, também terão um lugar muito especial no meu mandato!

Ao contrário do atual presidente que não assiste a um único jogo de pavilhão, serei um Presidente presente, também aí.

O ecletismo não se apregoa… pratica-se!

Não serei "pai de ninguém" mas farei tudo para ser o líder de que os profissionais do Benfica precisam quando as coisas não correrem bem.

Não me vou refugiar da vista dos benfiquistas se ou quando algo falhar.

Não me vou esconder dos adversários.

Estarei sempre na linha da frente da responsabilização da gestão do clube.

Não tive qualquer receio de enfrentar a máquina de comunicação ao serviço de Luís Filipe Vieira, paga com o dinheiro do Benfica, que procura triturar qualquer um que se assuma contra as suas opções!

Muito menos terei qualquer receio de escutar ou aparecer junto daqueles que são os "meus pares": os benfiquistas.

Não temo o FC Porto nem estou comprometido com qualquer realidade que tenha como prioridade outras coisas que não o sucesso do Benfica.

OS BENFIQUISTAS

Aproveito para agradecer com emoção as centenas de manifestações de apoio dos últimos dias, nas várias plataformas sociais e públicas.

Confesso que algumas delas me tocaram em especial, vindas de quem ainda há pouco tempo afirmava, com veemência, que "Rui Gomes da Silva nunca!".

Sei que não tenho a imagem pública mais "amorosa" da TV portuguesa...

Assumi quando tive que assumir divergências e rupturas.

Algumas posições minhas podem, até, ter parecido divisionistas ou pouco propícias a unir os benfiquistas num objectivo. Em alguns momentos terão sido.

Mas todas elas tiveram um propósito que foi despertar os benfiquistas para uma realidade que, infelizmente, está à vista de todos: a degradação desportiva sem fim à vista do nosso Benfica e o esgotamento de um projecto de poder e negócios, liderado por Luis Filipe Vieira.

O que vos afirmo e prometo é que o que me move é o meu benfiquismo, ininterrupto, de 61 anos!

E esse benfiquismo é e será a única razão para apelar à união em torno do Benfica e nunca em torno de personalidades, de interesses pessoais, de caudilhismos, de lideranças forçadas por medos não confessados!

Por isso vos peço, hoje, que mesmo descrentes na capacidade da equipa em dar à volta aos acontecimentos, não deixem de manifestar o vosso apoio ao Benfica e à sua equipa de futebol.

Eles precisam mais que nunca de nós!

Só assim poderemos exigir resultados em troca deste apoio incondicional.

O QUE FALTA PARA UM NOVO CAPÍTULO NA HISTÓRIA DO BENFICA

Mas a nossa luta vai mais além!

Por isso, vos peço, também, que:

1) lutem e exijam a realização de debates entre os candidatos que reúnam as condições para o serem, no período eleitoral;

2) lutem e exijam transparência nos métodos e, por isso, que seja possível a confirmação da votação electrónico com o voto em urna, através do depósito de um comprovativo emitido no acto de votação de cada sócio, identificado pelo seu cartão de sócio e cartão de cidadão;

3) lutem e exijam que os meios do Benfica não sejam utilizados em proveito próprio de ninguém, solicitando à Mesa da AG e restantes órgãos sociais o controle, a imparcialidade e equidistância dos mesmos

Todos juntos poderemos fazer um Benfica melhor, mais transparente, mais rigoroso e mais democrático.

Para, depois de eleitos, a par do sucesso desportivo em Portugal e na Europa, democratizarmos os Estatutos do Benfica, com:

a) alteração das regras de candidatura,

b) limitação de mandatos e

c) fazer corresponder o número de votos ao número de anos de sócio!

Todos ... pelo Benfica!

Ou, como gosto de dizer ...

Por ti ... Benfica!