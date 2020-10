Gomes da Silva sobre Lourenço Coelho: «Enquanto presidente da SAD terei toda a legitimidade para escolher»

Rui Gomes da Silva fundamentou a posição que tem em relação a Lourenço Pereira Coelho, que esta sexta-feira negou ter sido contactado para o cargo de diretor desportivo. O candidato à presidência do Benfica explicou que ao assumir a presidência da SAD terá "toda a legitimidade para escolher ou promover qualquer funcionário".





"Em junho afirmei que gostava de contar com o Lourenço Pereira Coelho [LPC] para as funções de director desportivo e Coordenador do Futebol Profissional. O próprio LPC disse então que teve gosto em ser lembrado mas que, enquanto funcionário da SAD, por um lado não poderia apoiar oficialmente nenhuma candidatura e por outro, cumpriria as funções que a administração do seu empregador designasse. Enquanto presidente da SAD terei toda a legitimidade para escolher ou promover qualquer funcionário. Como terei legitimidade para despedir Luís Bernardo e renovar o convite feito - em tempo - a João Gabriel para as funções que lhe expliquei detalhadamente. Quem pensa pela sua cabeça não precisa de pedir licença a ninguém nem consultar outros fora da sua equipa de gestão para tomar decisões executivas", fundamentou o ex-vice-presidente das águias através das redes sociais.Sobre a antecipação das eleições para a próxima quarta-feira, Gomes da Silva vincou-se tratar-se de uma comunicação de Virgílio Duque Vieira "sem direito a contraditório". "Terminada a reunião convocada pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica relativa à remarcação das eleições para os Órgãos Sociais, foi-nos comunicada pelo presidente deste órgão a decisão de antecipar as eleições para dia 28 de outubro, de acordo com o intervalo temporal previsto nos estatutos. Comparecemos à reunião convocada. Contrariamente ao expectável, tratou-se de uma comunicação sem direito a contraditório. Como tal, teremos eleições a 28 de outubro, dia em que se decidirá o futuro do Sport Lisboa e Benfica. Apelo a todos os sócios para que exerçam o direito ao voto", explanou.