Rui Gomes da Silva: «Um Red Pass para cada agente»

Rui Gomes da Silva abordou o envolvimento do Benfica na ‘Operação Fora de Jogo’ para dizer que "são nódoas que mancham a reputação" do clube da Luz. "Quase a pedir um ‘red pass’ para cada agente que nos entra pela porta 18! Não é a PJ, o MP ou a Magistratura que poderão destruir a imagem do Benfica! São as possíveis práticas porque que esses senhores têm optado que nos vão conduzindo a este cenário", vincou o antigo ‘vice’ no blog ‘Novo Geração Benfica’, criticando a direção.

Sobre este caso, Gomes da Silva refere que não lhe chega ouvir dizer que as contas "estão auditadas, à imagem do que aconteceu, há poucos anos, com outras instituições também julgadas sólidas".