Rui Gomes da Silva: «Vieira nada mais tem a dar ao clube, só a si próprio»

Rui Gomes da Silva, assumido candidato à presidência, reagiu esta sexta-feira à forte possibilidade de o Benfica perder o "segundo campeonato em três" para o FC Porto, vicando que o tempo do atual presidente acabou.





"Lamento que seja preciso perdermos o segundo campeonato em três para que percebam que Luís Filipe Vieira nada mais tem a dar ao clube, mas só a si próprio. As eleições estão a chegar e os sócios terão a oportunidade de participar na mudança. Conto com todos para construir o futuro do Benfica!", sublinhou o antigo vice-presidente do Benfica numa mensagem veiculada através da conta de Twitter.