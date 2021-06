Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rui Pedro Braz confirmado até final do mês no Benfica Já se reuniu também com o CEO da SAD e vai assumir as funções que eram de Tiago Pinto





Rui Pedro Braz volta ao Benfica depois de já ter passado no futsal

• Foto: Vítor Chi