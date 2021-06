Rui Pedro Braz já trabalha no Seixal

Rui Pedro Braz, tal como previsto, apresentou-se ontem de manhã no Seixal, naquele que foi, do ponto de vista oficial, o primeiro dia de trabalho do novo diretor-geral benfiquista. Tal como Record já havia dado conta, Rui Pedro Braz já havia mantido reuniões no Benfica Campus, nomeadamente com Luís Filipe Vieira, mas apenas na segunda-feira foi oficializado na estrutura das águias.

Nos próximos dias, o diretor-geral vai dedicar-se à preparação da próxima época, designadamente no que a transferências diz respeito. Essa será agora a principal prioridade da Direção: acelerar a saída de alguns jogadores, ao mesmo tempo que já se olha para potenciais reforços.