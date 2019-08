Rui Pedro Soares confirma acordo com o Benfica por Cádiz

Tal como Record avançou na edição de 20 de junho, Jhonder Cádiz deve mesmo reforçar o Belenenses SAD por empréstimo do Benfica. Quem falou sobre o assunto foi Rui Pedro Soares, presidente da SAD dos azuis, que confirmou o entendimento com as águias, embora ainda falte a confirmação por parte do venezuelano.





"Já temos acordo com o Benfica. Depende também do jogador. É um assunto que já tem algumas semanas, mas tivemos que esperar para saber se o Cádiz ficava no plantel do Benfica e, a partir do momento em que soubemos que este ano não ia ficar, o Benfica tem vontade que o Cádiz evolua em Portugal, de maneira a que possa ser acompanhado. E nós temos interesse, é verdade. Agora depende do Cádiz, porque entre os dois clubes há acordo, tenho acordo com o presidente do Benfica. Eles gostam bastante dele, mas entendiam que ainda precisava de mais um ano", referiu o dirigente, em declarações à Renascença.Rui Pedro Soares explicou que espera que o negócio fique fechado o quanto antes, mas explica que o facto de o Belenenses SAD defrontar os encarnados no sábado não tem infulência sobre a transferência. "O jogo de sábado não tem nada a ver com o facto de Cádiz vir ou não para o Belenenses. Se chegássemos a acordo hoje, até podia ser apresentado amanhã. Por questões regulamentares, e bem, o Cádiz não pode defrontar o Benfica, sendo emprestado a outro clube da Liga portuguesa. Portanto, a data do jogo é irrelevante. Se tivéssemos acordo ele já cá estava", rematou.