Rui Pereira aplaude suspensão de mandato de Vieira... se for por pouco tempo

Rui Pereira, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, aplaude a decisão de Luís Filipe Vieira suspender o mandato de presidente do Benfica, mas apenas se for uma situação temporária, pois até salienta que tal não está previsto nos estatutos.





"Esta não é uma situação prevista nos estatutos, mas é uma decisão razoável. Há uma situação de impossibilidade material de continuação do exercício de funções, acho muito razoável que Vieira peça suspensão de funções. O problema que se coloca é outro, é saber durante quanto tempo. Se for uma situação transitória que demore algumas semanas ou poucos meses é razoável, agora acho que nãos seria razoável uma suspensão de funções pelo período de dois ou três anos", vincou o benfiquista em declarações à CMTV, frisando depois que esta é uma situação "razoável por um curto período de tempo, até a situação jurídica se esclarecer".Por outro lado, Rui Pereira que as medidas de coação que forem aplicadas a Luís Filipe Vieira devem ser decisivas relativamente aos destinos do clube. É que o antigo líder da MAG defende que se for decretada a prisão preventiva, os corpos sociais deveriam apresentar demissão. "A prisão preventiva pode durar anos. A prisão preventiva no caso de Luís Filipe Vieira pode, se vier a ser aplicada, durar todo o resto do mandato. Não tem sentido haver uma suspensão de funções que dure três anos. Depois de analisadas as medidas de coação, os corpos sociais têm de tomar posição. Na minha opinião, os corpos sociais não tem condições para continuar até final do mandato com o presidente detido. Se o presidente ficar impossibilitado de exercer funções, é óbvio que para mim deve haver novas eleições. Não há pressa, não é preciso criar mais instabilidade, mas de forma equilibrada, com o pluralismo que se impõe", assinalou.