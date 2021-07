Rui Pereira realça que Vieira suspendeu funções para evitar prisão preventiva

Rui Pereira considera que a decisão de Luís Filipe Vieira suspender o mandato de presidente do Benfica tem um objetivo claro: Evitar a prisão preventiva.





"A suspensão de funções diminui o perigo de continuação de atividade ilícita no âmbito do clube e também o de perturbação de inquérito", sustentou o antigo responsável benfiquista, mas o próprio frisou que mesmo com esta medida, não é deixa de existir "essa hipótese"."No plano puramente teórico, este argumento é importante, mas não é decisivo. Uma pessoa pode continuar a influir nas decisões por interpostas pessoas", salientou, em declarações à CMTV.