Rui Pinto envolve Vieira em alegado caso de corrupção com a Odebrecht no Brasil

O jornal 'Observador' revela esta quarta-feira que Rui Pinto terá implicado Luís Filipe Vieira num caso de alegada corrupção no Brasil, no âmbito da construção de um hotel no litoral do Recife em parceria com a Odebrecht, uma das maiores construtoras brasileiras, que acabou por ser a grande visada da conceituada Operação Lava Jato.





Segundo o 'hacker', as provas desse alegado caso de corrupção estarão na posse de uma revista alemã e um site brasileiro, estando em causa "alegados pagamentos de subornos realizados para viabilizar a construção de um complexo hoteleiro situado numa zona muito privilegiada do litoral do Recife através de uma parceria entre o Grupo Promovalor (de Vieira) e a Odebrecht".