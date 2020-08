Rui Pinto mantém-se no processo em oposição ao Benfica

O Departamento de Investigação e Ação Penal confirmou que Rui Pinto se mantém no processo em oposição ao Benfica, noticiou o ‘Correio da Manhã’. A equipa jurídica das águias instou o Ministério Público sobre se, com o alívio das medidas de coação de Rui Pinto, havia sido suspenso do processo que investiga o alegado acesso ilegítimo aos emails dos encarnados. A procuradora Vera Camacho negou isso mesmo.

Rui Pinto começa a ser julgado na próxima sexta-feira, no Campus de Justiça, e está sob proteção policial depois de ter sido libertado no passado dia 7. Depois de inicialmente ter sido indiciado por 147 crimes, o português natural de Gaia vai a julgamento acusado de 90: seis crimes de acesso ilegítimo, um de sabotagem informática, 14 de violação de correspondência, 68 de acesso indevido e um de tentativa de extorsão. A defesa do hacker contestou o número de crimes de que o cliente é acusado, defendendo que o número deveria ser reduzido para dez. Na contestação apresentada no Tribunal Central Criminal de Lisboa, revelada pelo ‘ECO’, "a conduta não poderá deixar de ser analisada tendo em conta que a sua motivação para a prática de factos ilícitos foi o desejo de denúncia pública de crimes graves".