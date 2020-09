Rui Pinto: «Ministro da Hungria recebeu bilhetes VIP do Benfica e teve encontros na Luz»

Rui Pinto voltou a deixar críticas à forma de atuar do Benfica, que considera "como que um polvo de influência". E deu um exemplo para justificar a sua acusação.





"Ao mesmo tempo que as autoridades portuguesas enviavam um pedido às autoridades húngaras para alargar o meu mandado de detenção europeu, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria recebeu dois bilhetes VIP para jogos do Benfica e teve encontros no estádio do Benfica. Isto é o Benfica", disse o hacker na segunda parte da entrevista à revista alemã 'Der Spiegel', publicada pelo 'Expresso', onde afirmou que o Benfica "pensa que domina o país": "mas isso acabou, porque as pessoas começam a abrir os olhos."O pirata informático - cujo julgamento arranca esta sexta-feira - frisa que esta relação entre pedido de alargamento do mandado e oferta de bilhetes é mais do que uma coincidência. "O modus operandi dos seus dirigentes era alargar a influência, muitas vezes por cortesia, para alcançar os seus objetivos. O Benfica foi uma das partes mais interessadas no alargamento do mandado de detenção europeu. A Péter Szijjártó [ministro dos Negócios Estrangeiros] faltou o senso comum e, como diz o ditado, 'à mulher de César não basta ser, é preciso parecer'. Ficará sempre uma nuvem de suspeição sobre o alargamento do mandado europeu de detenção", apontou.