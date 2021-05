Rui Pinto: «Que Vieira não padeça de qualquer problema de saúde até amanhã»

Rui Pinto utilizou a conta de Twitter para antecipar a participação de Luís Filipe Vieira na audição da comissão parlamentar do Novo Banco/Banco Espírito Santo. O hacker investigado no processo Football Leaks deseja que o presidente do Benfica e do conselho de administração da Promovalor esclareça os deputados na Assembleia da República.









Desejo encarecidamente que Luis Filipe Vieira não padeça de qualquer problema de saúde até ao final do dia de amanhã.

Esse cidadão terá muito para explicar na CPI. — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) May 9, 2021

"Desejo encarecidamente que Luís Filipe Vieira não padeça de qualquer problema de saúde até ao final do dia de amanhã. Esse cidadão terá muito para explicar na CPI [Comissão Parlamentar de Inquérito]", reagiu o pirata informático.Recorde-se que para a hora da audição de Vieira está também marcada uma manifestação de contestação ao atual presidente dos encarnados.