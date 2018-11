Rui Rangel: «Não diabolizo Jorge Jesus»

Rui Rangel, juiz desembargador e adepto do Benfica, considerou a substituição de Rui Vitória no comando técnico dos encarnados "um processo normal", que "devia acontecer apenas no final da época", mas as circunstâncias levaram a que o técnico tivesse de sair agora. Aplaude a solução Bruno Lage e garante que, ao contrário de outros, não diaboliza Jorge Jesus."Isto é um processo normal, não há uma grande crise no Benfica, a direção está aí, temos de ser solidários com a liderança nos bons e maus momentos. Desejo as maiores felicidades ao Rui Vitória porque foi um treinador que se dedicou de alma e coração ao clube. Naturalmente isto é um processo normal, o Real Madrid passou por isto há pouco tempo. Os factos são tão evidentes que obrigam quem não queria substituir o treinador a fazê-lo. O Benfica está em todas as frentes, está a 4 pontos do líder no campeonato. Na Liga dos Campeões os clubes portugueses são sempre condenados a sair, o FC Porto esteve bem, mas a norma é que saiam cedo", referiu Rangel, em declarações à TVI24.Mas o juiz reconhece que a situação era complicada. "Há um fim de ciclo, o Benfica perdeu competitividade, clareza, espírito coletivo e liderança. Do meu ponto de vista a goleada de Munique nada tem a ver com o despedimento de Rui Vitória, isto é um processo que vem de trás, tem a ver com as más exibições que o Benfica tem feito na Liga portuguesa. Começa, a meu ver, com a derrota com o Belenenses. A mensagem do treinador não chega aos jogadores."Rangel aplaude a solução encontrada pela direção do clube para o imediato. "O desejavel é que fosse substituído no fim da época, é preciso sangue novo, uma alma nova. Esta decisão de recrutar Bruno Lage interinamente é uma solução ponderada, de bom senso, para que não haja precipitações."E aprova o possível regresso de Jorge Jesus. "Não diabolizo o regresso e Jorge Jesus. Se fizermos uma retrospetiva, provavelmente também há pecadilhos do Benfica na forma como ele saiu. Termos de ter memória e alguma justiça na análise. Julgo que muitas vezes diz-se coisas que não se pondera. Considerar Jesus um traidor, para evitar que regresse ao Benfica... Não partilho dessa opinião ou desse sentimento porque muitos desses querem é atacar Luís Filipe Vieira. Confio na liderança de Luís Filipe Vieira nos bons e nos maus momentos. Ele saberá contratar o treinador que o Benfica precisa, mas não diabolizo Jorge Jesus porque entendo que é um grande técnico, é o melhor treinador português."