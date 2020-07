Rui Rio aguarda pelo 'apoio público socialista à contratação do novo treinador do Benfica'

Rui Rio aproveitou as notícias dos valores envolvendo a mudança de Cristina Ferreira da SIC para a TVI para deixar críticas ao Governo pelo apoio financeiro aos media. E, pelo caminho, ironizou sobre a contratação de Jorge Jesus pelo Benfica pelo facto de envolver também valores significativos.





"Percebe-se agora o apoio de 15 milhões de euros do Governo a este setor; realmente as despesas são muitas e a crise é grande. Aguardemos agora notícias sobre o apoio público socialista à dispendiosa contratação do novo treinador do Benfica", disse o presidente do PSD no Twitter.Embora os detalhes do negócio das águias não tenham sido revelados,sabe que a operação custa ao Benfica 29 milhões de euros