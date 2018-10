Rui Vitória: «A bola parecia que por magia não passava a linha»

O resumo do Belenenses-Benfica (2-0) O resumo do Belenenses-Benfica (2-0)

Rui Vitória considerou a derrota ( 2-0 ) do Benfica com o Belenenses injusta, sublinhando que apenas faltou ser eficaz para que o triunfo pudesse ser uma realidade. Sobre a contestação dos adeptos no final , lembrou que é preciso "saber conviver com o insucesso""Explicação é clara, com tanta bola para golo e não fazer... isso paga-se. Tivemos ocasiões mais do que suficientes. Começou com um penálti que era uma boa oportunidade para marcar. Criámos ocasiões mas a bola não entrou. Falta de eficácia ditou o resultados. Tivemos 4 ou 5 bolas. Se podíamos ficar a noite toda que a bola não entrava? Dizemos isso como ditado e há jogos que parecem assim. A bola parecia que por magia não passava a linha. Perdemos três pontos. De resto só faltou a bola transpor a linha.""Todos os jogos são importantes. Faz parte da nossa essência. Tivemos variadíssimas oportunidades mas bola não quis entrar.""O benfiquista quer ganhar e nós temos. Esta equipa merece ganhar. Se pudesse se jogava já amanhã? Temos jogo na sexta, não vale a pena antecipar cenários. É assumir a derrota. Há que saber conviver com o insucesso."