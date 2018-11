Rui Vitória: «A equipa fez um jogo muito consistente e seguro»

Rui Vitória enalteceu a exibição da equipa do Benfica, a despeito doque assim acaba por complicar as. Ainda assim, o técnico reconhece que os recentes resultados "não foram positivos"."Somos todos seres humanos e sentimos isso. Foi um jogo equilibrado, onde fizemos o que tínhamos de fazer perante esta equipa do Ajax. A forma como os jogadores implementaram a estratégia foi tudo aquilo que queríamos. Bloqueámos a construção do Ajax, mesmo na 2ª parte e com as mexidas forçadas, mas com o adversário sem criar oportunidades. Sabíamos que seria um jogo equilibrado em que os pormenores fariam a diferença, e fizeram. Tanto no jogo lá, em que não merecíamos a derrota, e aqui, em que o adversário no último lance tem a sorte do jogo. Esse lance quase que é demonstrativo da fase que estamos a passar. A forma como a equipa esteve em campo merecia a vitória. Não ganhámos, mas não posso deixar de analisar as coisas friamente e dizer que os jogadores fizeram aquilo que deviam ter feito", analisou Rui Vitória, em declarações à TVI24.Apesar da vida complicada na Champions, o treinador salienta que o Benfica vai "lutar até à exaustão" pela qualificação. "A equipa enfrentou este jogo com coragem, união, envolvimento grande entre todos e a lutar pelos lances de forma determinada. Estou convencido que noutra fase, e quando se diz isso diz-se numa fase mais positiva da época em que a confiança podia ser diferente e que a bola entra quase do nada, porventura a ultima bola do jogo entraria. Fica mais difícil, mas tem uma consequência, no sentido positivo, que é a reacção que a equipa teve", frisou."É preciso termos todos a noção da realidade e enfrentá-la. Mas depois ter também noção que a competência não se perde por momentos ou circunstâncias. Se ela existe, está cá. É evidente que não se revelou nestes últimos jogos, nos resultados, mas em muitos momentos tivemo-la. É preciso sermos racionais. Se formos frios e justos na análise, a equipa fez um jogo muito consistente e seguro. Mas tal como tínhamos dito em Amsterdão, foram pequenos pormenores que acabaram por ditar a vantagem para o lado do Ajax. Isto tudo podia ser ao contrário com aquele minuto 93, estaríamos a falar de uma nova realidade, que era a nossa vitória", sublinhou.