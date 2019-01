Rui Vitória: «Admito claramente voltar ao Benfica»

Em entrevista à TVI24, Rui Vitória garantiu que não deixou o Benfica magoado com o clube, mas admitiu que parte sentiu alguma mágoa "em determinados momentos", por entender que deveria ter havido "mais tolerância". Ainda assim, o atual treinador do Al Nassr deixa a porta aberta a um regresso à Luz, ainda que deixe claro que por agora o seu futuro passa pelo futebol da Arábia Saudita, onde chegará na segunda-feira.

Não saí magoado com o Benfica. Saí magoado em determinados momentos porque entendi que deveria entender que deveria haver mais tolerância em alguns momentos. Estamos a viver de um jogo de futebol, de uma modalidade de emoções. A legitimidade do benfiquista de ganhar sempre pode levar a esta menor racionalidade, menor tolerância. Tivemos a preocupação de fazer sempre bem o que tínhamos a fazer e o benfiquista não entendeu isso. Há algo que o tempo vai vincando mais na historia que é o facto do nosso ficar marcado por variadíssimos aspectos. Pelos títulos, pela mudança de paradigma, pela aposta na formação e valorização de jogadores, com a facturação de muitos milhões de euros e pelo que se deixa em termos futuros. O tempo irá dar razão a esse aspectos.Não preciso dessa justiça. O tempo vai ditar que esses dados são objectivos e vão ficar marcados. Saí magoado em determinados momentos e agora já não havia um ambiente nada agradável para toda a gente.Sou profissional de futebol. Com o Benfica terminou este ciclo. Quis dar esta entrevista aqui para chegarmos a mais benfiquistas e desportistas em geral mas para terminar este ciclo. O futuro a Deus pertence. Sou treinador, faço isto com paixão. Admito claramente voltar ao Benfica.Sim. Admito porque são áreas que eu gosto. Gosto de ter uma visão alargada por aquilo que é um clube, por aquilo que um clube tem de implementar. Sobre tudo o que são aspectos organizacionais. O futuro a Deus pertence. O meu futuro agora é treinar na Arábia.