Muito já está feito para a nova temporada. A preparação arranca a 28 de junho. Os primeiros jogos terão lugar no Estádio do Bonfim, diante de Leeds e V. Setúbal, a 10 e 13 de julho, respetivamente. Depois, o Benfica rumará a Inglaterra, onde voltará a estagiar em St. George’s Park, antes de entrar em cena na International Champions Cup.O técnico ribatejano, de 48 anos, já assegurou que vai continuar no Benfica, preparando-se para iniciar a terceira temporada de águia ao peito.