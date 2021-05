Rui Vitória ambicioso para a Liga dos Campeões prefere não defrontar (já) o Benfica

Recém-confirmado no Spartak Moscovo, Rui Vitória não escondeu o orgulho por esta nova etapa na sua carreira de treinador.





"É uma honra representar este clube, um desafio difícil, mas aliciante e vamos com o objetivo de deixar a nossa marca, ganhando títulos", afirmou o treinador português que marcou presença esta quarta-feira na entrega da Bandeira de Ética atribuída pelo Plano Nacional de Ética no Desporto, do IPDJ, ao 'Football Kids Fair Play'.Confrontado com a possibilidade de poder defrontar o Benfica na pré-eliminatória da Liga dos Campeões , o antigo técnico das águias foi claro: "Primeiro eu quero ganhar e passar as fases todas, depois espero que estejam presentes na fase de grupos [da Liga dos Campeões] o máximo de equipas portuguesas", assumiu.E prosseguiu: "Em todos os jogos em que o Spartak entrar, quero é ganhar e passar as fases todas que houver. Depois, se houver possibilidade de mais alguma equipa portuguesa estar nas ligas europeias, melhor. Não tem nada a ver com Spartak, nem com Benfica. Primeiro, onde eu estiver, eu quero ganhar. A seguir, que as equipas portuguesas estejam bem representadas na montra europeia".O treinador português foi um dos embaixadores do programa 'Football Kids Fair Play' que tem trabalhado com os jovens atletas no sentido de incutir ética e respeito na prática da modalidade. "Temos que fazer um trabalho a longo prazo em Portugal na ética e cultura desportiva", sublinhou.