Rui Vitória antes da Supertaça: «Epá, eu ou ganho este jogador ou mato-o»

Nélson Semedo estreia-se pela principal equipa do Benfica no primeiro jogo oficial da época das águias, a Supertaça ante um Sporting agora treinado por Jorge Jesus, antigo treinador dos encarnados. Rui Vitória explicou o que o levou a apostar no lateral-direito em 2015.





"A história do Nélson Semedo é muito curiosa. Havia a discussão sobre se o Benfica agora ia ser campeão só com jogadores da formação. Não foi nada disso que quisemos passar. Vamos inclui-los e eles vão fazendo parte do grupo. Não era pegar em 11 jogadores da formação e chega ali e pô-los. Integrados com os mais velhos poderia dar certo. O Nélson vai para os Estados Unidos na digressão e faz ali duas meias partes. Vi um jogador muito disponível. Com um extra que gosto de ver: a criatividade em zonas apertadas, subindo no terreno com um tempo de entrada muito bom. Quando estamos na véspera do jogo da Supertaça, se calhar um dos jogos mais intensos do ponto de vista mediático, eu penso: ‘Epá, eu ou ganho este jogador ou mato-o’. Foi exatamente a leitura que eu fiz. Foi uma decisão que teve de ser tomada quase até à última. Assumi, vamos levar o Nélson. Na altura tinha o Sílvio com bom rendimento e não sei se o André Almeida estava lesionado. Pode ser um risco grande num jogo destes mas também pode ser o risco de ganhar ou perder. A verdade é que se ganhou um grande jogador. Ele correspondeu, não fez um jogo brilhante mas fez o seu papel. Foi evoluindo. Nessa época, até é o André Almeida que joga mais na segunda fase da época porque o Nélson lesiona-se", reiterou em declarações à BTV, explicando o que o levou a apostar em jovens jogadores na Luz."Sabia que havia jogadores na equipa que não eram nenhumas estrelas mas tinham pré-requisitos. Foi aí que trouxEemos cinco ou seis jogadores para começar a trabalhar connosco. Tinha também a experiência de Guimarães, em que poderiam aparecer jogadores e dar resultado", vincou Rui Vitória.