Rui Vitória: «Ao minuto 91, as crónicas do jogo com o Ajax eram outras»

A derrota do Benfica em Amesterdão não teve qualquer impacto emocional negativo nos jogadores, de acordo com Rui Vitória. O treinador do Benfica referiu esta sexta-feira que os encarnados fizeram uma boa exibição frente ao Ajax, garantindo que a equipa está pronta para dar resposta frente ao Belenenses."O jogo de terça teve impacto pontual, na questão pontual e naquele momento, que foi difícil. Mas passado algum tempo houve logo uma preocupação de todos de ‘alto, que se há alguma dose de injustiça, tem de ser traduzida para o nosso trabalho’. Diria que não fez mossa nenhuma. Ao minuto 91 as crónicas eram outras. Fizemos uma entrada fantástica, criámos muitos problemas ao Ajax, tivemos uma avaliação da imprensa internacional de louvar, o treinador adversário enalteceu o nosso valor. A prestação dos nossos adeptos num estádio daquela dimensão... É a nossa vida, os jogadores sabem. Amanhã vamos ter um jogo diferente, do nosso campeonato, e, tal como temos feito em 14, 15 jogos sempre a dar resposta, amanhã também estamos prontos", disse na conferência de antevisão ao jogo com os azuis."O que foi na terça, foi motivo de tristeza mas também é um motivo de orgulho e reconhecimento de que estamos a fazer as coisas bem", referiu.