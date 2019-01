Rui Vitória: As etapas de um adeus anunciado

A derrota em Amesterdão, nos instantes finais do jogo, iniciou uma série negra que incluiu duas derrotas no campeonato (Belenenses e Moreirense), e um empate na Champions, novamente com o Ajax. Estes jogos iniciaram um período de contestação com os adeptos a mostrarem-se descontentes.A pesada derrota frente ao Bayern (1-5) deixou Rui Vitória com um pé e meio fora do Benfica. Luís Filipe Vieira, em conferência de imprensa, admitiu que o técnico esteve despedido, mas após uma reunião entre ambos no Seixal voltou atrás. "Foi uma luz que me deu", referiu então o presidente do Benfica justificando o voto de confiança.Uma série de sete vitórias consecutivas deram um balão de oxigénio ao treinador, mas a relação com os adeptos manteve-se tremida. Neste período a equipa venceu o Montalegre, na Taça de Portugal (1-0), mas a fraca exibição da equipa originou uma nova onda de contestação. A goleada alcançada frente ao Sp. Braga foi rapidamente esquecida com o empate na Vila das Aves, para a Allianz Cup.O Benfica deslocou-se a Portimão e foi derrotado de uma forma atípica com Rúben Dias e Jardel a marcarem na própria baliza (0-2). Os adeptos do clube encarnado, no final da partida, voltaram a contestar o treinador, que na sala de imprensa tentou desvalorizar a situação. Poucas horas depois, Rui Vitória acertou a saída da Luz.