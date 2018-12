Rui Vitória: «As pessoas têm de vir ao estádio sabendo que podem trazer as suas famílias»

Rui Vitória fez questão de "mandar um abraço solidário" a Bruno Simões, o adepto do Benfica que ficou gravemente ferido depois do jogo com o Sp. Braga, na sequência de um ataque perpetrado contra o autocarro em que seguia."Quero mandar um abraço solidário ao Bruno Simões, isto tem a ver com todos os 'Brunos' deste país, de todas as cores. O futebol não é isto, o futebol é um espetáculo muito bonito, que deve ser vivido pelas famílias. Não falo concretamente deste caso, mas todos temos de pensar que este espetáculo tem de ser bem defendido; as pessoas têm de vir ao estádio com confiaça, sabendo que podem trazer as suas famílias com tranquilidade", referiu.