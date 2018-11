Rui Vitória cara a cara com Vieira no Seixal

O Benfica regressou esta quarta-feira a Lisboa mas apenas quinta-feira Rui Vitória estará cara a cara com Luís Filipe Vieira no Seixal, naquela que deverá a reunião decisiva sobre o futuro do treinador. Nesta altura, o cenário de saída é muito forte mas ainda não há uma decisão.Rui Vitória e a sua equipa técnica vão estar no Seixal, como de costume e, ao que tudo indica, irão dar início à preparação do encontro com o Feirense, o qual está agendado para o próximo sábado.Ao que tudo indica, apenas depois o treinador se irá reunir com o presidente das águias e conhecer aquilo que o futuro lhe reserva. Contudo, a liderança da equipa no jogo com a equipa de Santa Maria da Feira está praticamente descartada.