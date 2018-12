Rui Vitória chamou sete 'miúdos' da equipa B

Rui Vitória chamou sete jogadores da equipa B para o treino da manhã desta segunda-feira no Caixa Futebol Campus, no Seixal. A poucas horas da receção ao Paços de Ferreira (quarta-feira), em jogo da fase de grupos da Allianz Cup, o treinador do Benfica 'promoveu' Alex Pinto (lateral-direito), Ferro (defesa-central), Kalaica (defesa-central), Pedro Amaral (lateral-esquerdo), Tiago Dantas (médio), Willock (extremo) e Jota (extremo).Destes sete 'miúdos', apenas Kalaica e Jota sabem o que é jogar pela equipa A em partidas oficiais. O defesa-central croata foi utilizado no campeonato na última jornada de 2016/17, tendo-se sagrado campeão nacional, enquanto o internacional sub-21 português participou, esta temporada, na vitória diante do Sertanense para a Taça de Portugal.O Benfica recebe o Paços de Ferreira esta quarta-feira, a partir das 20h15, e, em caso de vitória, dará um passo seguro rumo ao apuramento para a final-four, que se disputará em Braga no final de janeiro.