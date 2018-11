Rui Vitória confirma regresso de Krovinovic: «Vai ter minutos de jogo»

Rui vitória confirmou esta quarta-feira o regresso de Krovinovic às opções."Krovinovic volta à convocatória e estou em crer que vai ter minutos de jogo", afirmou o treinador do Benfica em conferência de imprensa de antevisão do jogo da Taça de PortugalTal como Record avançou, o médio croata terá os primeiros minutos de jogo esta temporada , dez meses depois de se ter lesionado com gravidade no joelho direito, diante do Arouca amanhã a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.Frente ao Ajax, no Estádio da Luz, em jogo da Liga dos Campeões, Krovinovic já havia sido convocado mas ficou no banco.