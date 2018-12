Rui Vitória e a ida ao mercado: «A ideia não é trazer por trazer»

Rui Vitória admitiu na conferência de imprensa de antevisão da visita à Vila das Aves que o Benfica vai ao mercado em janeiro. As 'compras' não serão todavia substanciais, até porque, garante, a ideia não é "trazer por trazer"."Mais do que a questão do reforçar, é as mudanças que iremos fazer. Não serão substanciais mas há sempre pormenores que nós treinadores e as equipas estamos atentos. Serão questões de pormenor e terão sempre como fundo a questão financeira e o valor. A ideia não é trazer por trazer. Tenho as minhas ideias, mas não vou dizer de quem se trata. Isto normalmente resolve-se a 31 de janeiro... Nós vamos com cabeça, sabemos o que temos de fazer. Muitas alterações não vão ser, mas não vou dizer para que posições."