Rui Vitória e a motivação da equipa: «Não preciso de grandes estratégias de psicologia»

O Benfica entrou numa sequência de triunfos da qual Rui Vitória não quer sair. As mudanças que o técnico levou a cabo parecem ter surtido feito e a motivação no balneário dos encarnados está em alta. O treinador lembra que o desempenho frente ao Sp. Braga foi muito bom, mas há que continuar a vencer. Incluindo o jogo de amanhã, frente ao Desportivo das Aves, para a Taça da Liga."É uma competição diferente, uma coisa é o campeonato, outra é a Taça da Liga. Trata-se da última jornada desta fase, nós queremos passar à final-four e eles também estão muito motivados para lá chegar. Não vamos com preocupações de empates, mas sim de ir à Vila das Aves para ganhar. Trata-se de uma equipa que tem jogadores rápidos na frente, que nos podem causar chatices e que já demonstraram qualidade em alguns jogos.""Houve algumas mudanças internas em termos de funcionamento diário. Aqui há uns tempos disse que íamos passar a convocar apenas 18 jogadores... Houve uma série de mudanças, mas acima de tudo, se queremos mudar alguma coisa temos de nos mudar a nós próprios. Foi passarmos a ser mais rigorosos - não é que não fôssemos -, unir-nos cada vez mais, estarmos mais fechados, acreditarmos no que estamos a fazer e não nos desviarmos do nosso foco. Houve mais mudanças do ponto de vista operacional que não vou esmiuçar. Estamos a ganhar mas isto não muda a nossa forma de pensar: é jogo a jogo, dando um passo de cada vez, somando vitórias. É esta a nossa forma de pensar.""Não temos uma janela de entrada ou de saída na fase de retoma. Houve um período em que as vitórias foram fundamentais. Porque queremos estar dentro do campeonato e dentro de todas as competições, como estamos. Exibições como as que fizemos em Belém na 1ª parte ou na Holanda com o Ajax não nos trouxeram pontos. No último jogo fizemos uma exibição de enorme categoria e vamos tentar continuar assim. São tantos os jogos em dezembro em janeiro, isto é uma luta diária. Não sei quando é que acaba, o importante é ganhar, se possível jogando bem.""Não sabemos qual é o mais importante. Todos são importantes e no final do campeonato olhamos para trás e vemos que este ponto ganho ou aquele ponto perdido foram os mais importantes. Queríamos vencer porque era um adversário que ia à nossa frente, que tem grande valor, e fizemos uma exibição de enorme categoria. Foi um jogo bem conseguido, mas não chega. Agora há que continuar.""Ouve-se muito esse ditado... As alterações terão de ser com um argumento válido, não podemos esquecer-nos que estamos a competir com um intervalo curto, não temos a intenção de fazer grandes modificações, mas haverá as que for obrigado a fazer"."Os meus jogadores têm sido enormes profissionais desde o início. Mas isto é como vocês [jornalistas, um dia escrevem melhor, noutro pior, é como tudo. Houve dia em que eles e eu próprio não estivemos tão bem, noutros estivemos melhores. Mas tivemos pouco tempo para estar com as famílias, mal chegarmos das Aves teremos de viajar para Portimão... Há uma vontade muito grande em dar sequência ao que fizemos no último jogo. Não preciso de grandes estratégias de psicologia, eles sabem bem o que precisamos."