Rui Vitória e a paragem: «Acabou por ser mais benéfico para o Benfica»

Rui Vitória analisou a reta final de campeonato e apontou o Benfica como beneficiário da paragem forçada pela pandemia do novo coronavírus.





"Penso que isto acabou por ser, do ponto de vista teórico, mais benéfico para o Benfica, porque houve, naquela altura, um decréscimo em termos de pontuação e esta paragem veio normalizar as coisas e recuperar alguns jogadores de lesões. Agora, ninguém pode prever o que vai acontecer porque esta é uma realidade nova", reiterou reiterou o antigo treinador dos encarnados em declarações à Antena 1 esta sexta-feira, passando a explicar o porquê."[Havia] um ou outro jogador estava lesionado, um ou outro estava a regressar de lesão, em posições-chave. O Andre Almeida nao estava, o Gabriel penso que também não, o Rafa estava a entrar. Entretanto, é dado mais tempo ao Dyego Sousa eventualmente. Descansou-se um ou outro jogador, nomeadamente os centrais que estava um bocadinho mais carregados. Houve essa possibilidade de se normalizar", vincou o técnico, atualmente nos sauditas do Al-Nassr.