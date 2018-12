Rui Vitória e as críticas: «Equipas perfeitas não existem»

Na melhor série da temporada, com cinco vitórias e zero golos sofridos, Rui Vitória prefere relegar para segundo plano as críticas."Mas quais críticas? De quem? O que eu vi foi, na Madeira, saimos debaixo de aplausos, uma relação forte entre nós e a bancada. As críticas que possam existir existem aqui e em qualquer equipa. Estamos em fase de retoma e temos vindo a conseguir isso. Equipas perfeitas não existem e iremos melhorar", afirmou esta terça-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Montalegre , da Taça de Portugal.Sobre as críticas que o Benfica tem levantado sobre a arbitragem e o VAR , Rui Vitória sublinhou que os encarnados têm "pessoas" a tratar do assunto."O que sente o treinador e a equipa não é importante. Temos pessoas que estão a tratar desses assuntos e não vou intervir. O nosso foco é o jogo de amanhã", disse.