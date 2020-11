Rui Vitória e as mudanças no Benfica com a saída de Tiago Pinto: «Dinheiro não paga a visão»

Rui Vitória não poupa elogios a Tiago Pinto, diretor-geral do Benfica que está de saída para a Roma. Em entrevista à Rádio Renascença, o antigo treinador dos encarnados agora no Al-Nassr, da Arábia Saudita, apontou o papel de Tiago Pinto na estrutura.





"Ele facilita muito a vida de um treinador, antecipa todos os cenários (...) O Tiago tem um enorme potencial e vai ser um dos grandes dirigentes do futebol mundial", afirmou, sublinhando "a grande capacidade que tem para as funções que exerce". "Qualquer clube que o tenha leva uma pessoa com enorme capacidade", avançou.No entanto, Rui Vitória não apontou ao sucessor do diretor-geral, limitando-se a dizer que "o dinheiro não paga a visão". "É um cargo de enorme importância", concluiu.