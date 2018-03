Na conferência de antevisão ao Benfica-Aves de sábado, Rui Vitória voltou a ser questionado sobre a transferência de 784 mil euros feita pelo FC Porto ao Estoril uma semana antes da realização da 2.ª parte do encontro entre ambos - que os dragões explicaram dever-se a transferências de futebolistas no passado -, que motivou a abertura de um processo de inquérito por parte do Conselho de Disciplina da FPF, reiterando o desejo que de tudo seja esclarecido rapidamente."Em relação ao 'investigue-se', às questões relacionadas com jogo, o melhor é que haja esclarecimento, para bem de todos. Quando diz respeito a jogos, o melhor é o mais rápido esclarecimento, o investigue-se é bom para todos os interessados. Que se esclareça tudo rapidamente", frisou o técnico encarnado.