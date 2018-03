Continuar a ler

Sobre o Desportivo das Aves, o técnico não está à espera de facilidades por parte de uma equipa que já mudou de treinador três vezes esta época. "É uma realidade, tem mudado muitas vezes de treinador. A nós não agrada, mas temos de olhar para o adversário, que é treinado pelo José Mota já há algum tempo", considerou.



Rui Vitória aprecia as qualidades do jovem João Félix, um jogador que tem sido chamado a trabalhar com a equipa principal, mas não avança com datas para lançar o júnior às 'feras'. O treinador reconhece-lhe muitas qualidades, mas apela à calma."A pior coisa que podemos fazer é começarmos a individualizar jovens que ainda são projetos de jogadores. O facto de sair no jornal que este ou aquele jogador está a trabalhar connosco às vezes potencia isso, mas ao longo do ano tem sido recorrente, já chamei variadíssimos jovens. É um trabalho transversal. O João é um dos bons jogadores que o Benfica tem, e tem vários, na minha perspetiva tem o futuro assegurado. Em Portugal tem-se este hábito, faz-se uma jogatanazinha gira e já se é o próximo craque. Há que ter calma, até para bem dos próprios jogadores."