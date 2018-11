Rui Vitória e o "amigo" Peseiro: «É um treinador com qualidade e provas dadas»

do comando técnico do Sporting foi tema de conversa da conferência de imprensa de Rui Vitória. O timoneiro dos encarnados elogiou o antigo treinador dos leões e lembrou a importância da estabilidade para a obtenção de resultados positivos."Deixo um abraço grande ao José Peseiro. É um amigo, como de uma forma genérica tenho em todo o lado. Nunca é agradável. É um treinador com qualidade e provas dadas. O futebol português tem evoluído nestes últimos anos e é certo que com estabilidade acontecem melhores resultados. Isso é evidente. Cada clube tem a sua realidade e quem sou eu para me meter na vida do Sporting... No momento de uma escolha há critérios que pretendem preenchidos. A estabilidade deve ser dada, porque com isso há mais sucesso do que insucesso", comentou Rui Vitória.