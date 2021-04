Rui Vitória e o fracasso de Gabigol no Benfica: «A culpa não foi dele nem minha, foi o contexto...»

Gabigol é hoje um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro, mas quando passou pelo Benfica não chegou mostrar a qualidade e os golos que deslumbram os adeptos do Flamengo. Rui Vitória era o treinador dos encarnados à altura e explica numa entrevista ao site brasileiro UOL por que o jogador não vingou na Luz.





"O Gabigol veio emprestado do Inter, onde estava sem jogar. Quando chegou nós tínhamos o Jonas, o Raúl Jiménez, o Seferovic… e o Gabigol apareceu com muito menos idade [21 anos] e altas expectativas. É um jogador com enorme potencial, precisava de um contexto muito favorável para poder mostrar qualidade e exprimir todo o seu futebol, algo que acabou por acontecer no Flamengo", explicou Rui Vitória.E prosseguiu: "Talvez por ser mais novo, às vezes a maturidade, um contexto diferente faz com que... os avançados muitas vezes precisam de mais um ano em cima em termos de experiência, assim começam a perceber o campeonato, as defesas, etc. A maturidade é importante. A culpa não foi dele, não foi minha. Foi o contexto."O treinador elogiou o avançado, que hoje estaria mais bem preparado para jogar na Europa. "Tem qualidade? Claro que tem. Foram seis meses em Portugal, em Itália também não teve rendimento, mas encontrou um contexto diferente no Brasil. Hoje está mais preparado para jogar no futebol europeu, que é mais tático, mais desgastante do ponto de vista mental, mais constante nos ritmos de treino, na intensidade mental. O foco precisa ser muito elevado, correr, defender, é um futebol que tem um determinado perfil. Ele não funcionou em Portugal num curto período de tempo, mas não deixa de ser um jogador com qualidade e que em qualquer outra equipa pode vir a render."