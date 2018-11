Rui Vitória e o seu futuro após ser novamente contestado: «Importa é falar do jogo»

Inquéritos Depois da goleada sofrida em Munique, Rui Vitória tem condições para continuar como treinador do Benfica? Sim

Rui Vitória está em três das mais pesadas derrotas do Benfica na Europa

Rui Vitória explicou a pesada derrota do Benfica em Munique (5-1), com o Bayern, com o facto de a sua equipa não ter conseguido "operacionalizar" a estratégia definida para este encontro. À Eleven Sports, o treinador encarnado não quis falar do seu futuro depois de no final da partida ter sido novamente contestado pelos adeptos "A explicação é, de facto, a estratégia que foi delineada não a termos conseguido operacionalizar. O Bayern condicionou o que queríamos fazer. Sobre os avançados, a estratégia era uma, ser agressivos, compactos a defender e partir para o ataque. Tem a ver com a agressividade que não tivemos, das falhas que cometemos que se pagam caro e do poderio do Bayern. Tínhamos de ser mais agressivos. A estratégia que foi delineada não a conseguimos operacionalizar."Eu estou a falar do jogo e isso é que importa. O jogo foi o que aconteceu. Não conseguimos. Amadurecer as ideias, tranquilizar as ideias e preparar o próximo jogo.""Agora vamos pensar no jogo com o Feirense e depois há uma nova competição, que o Benfica vai disputar com muita determinação. É prematuro estarmos a falar de um jogo em que saímos todos tristes. Falar agora do futuro não é o melhor."