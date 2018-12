Rui Vitória e os erros de arbitragem: «Acredito que a tabela fosse diferente...»

No mesmo dia em que o Benfica envia para a FPF e para a Liga uma "exposição completa com um vasto conjunto de lances com o objetivo de contribuir para a melhoria das arbitragens e diminuir o conjunto de erros cometidos", Rui Vitória sublinhou em conferência de imprensa que acredita que a tabela classificativa seria diferente sem erros de arbitragem."Acredito que fosse diferente, mas também não me vou pronunciar sobre isso nesta altura. O Benfica tem pessoas a tratar desses assuntos e já fez o que tinha a fazer. Agora não sou eu, o meu foco é mesmo o jogo. O Benfica tem pessoas com isso. Mas acredito que a tabela fosse diferente", afirmou esta sexta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o V. Setúbal (amanhã, 20H30)Sobre o encontro no Bonfim, o treinador das águias disse esperar "um Vitória de qualidade, que vem de um bom resultado". "É uma equipa pragmática, sólida. As equipas de Lito [Vidigal] têm este perfil, batem-se bem por todos os palmos no campo", analisou.